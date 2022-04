Dassault Systèmes : de nouveau recherché !

(Boursier.com) — Dassault Systèmes grimpe encore de 6% à 42,79 euros ce jeudi, alors que le groupe a dévoilé des comptes trimestriels robustes et a relevé sa guidance annuelle. L'éditeur de logiciels a réalisé sur les trois premiers mois de 2022 un résultat opérationnel de 464 millions d'euros, en croissance de 45,3% en IFRS et de 16,8% en non-IFRS, pour un chiffre d'affaires IFRS et non-IFRS en hausse de 8% à 1,32 milliard d'euros. La marge opérationnelle non-IFRS progresse ainsi de 117 points de base à 35%.

Au cours du trimestre, aucun chiffre d'affaires provenant de Russie n'a été reconnu et 5 millions d'euros de charges, provisions comprises, ont été comptabilisées. Le BNPA IFRS est en hausse de 51% à 0,20 euro. En non-IFRS, le BNPA progresse de 20% pour atteindre 0,27 euro.

Les flux de trésorerie opérationnelle totalisent 630 millions d'euros, en baisse de 2% par rapport à l'an dernier. Cette évolution s'explique par plusieurs facteurs : une diminution plus importante des dettes de personnel et comptes rattachés, le remboursement exceptionnel au premier trimestre 2021 d'une retenue à la source d'impôt, une moindre diminution des créances clients, en ligne avec la croissance de l'activité, conjuguée à un meilleur recouvrement des créances. Les flux de trésorerie opérationnelle ont été principalement utilisés pour le rachat de 328 millions d'euros d'actions propres (net des effets du plan d'actionnariat salarié) et pour le remboursement de prêts à hauteur de 235 ME.

Guidance annuelle rehaussée

Fort du dynamisme actuel de la société, le management rehausse ses prévisions et table désormais sur une marge opérationnelle comprise entre 33,4% et 33,7%, contre 32,7 à 33,1% précédemment, pour des revenus allant de 5,36 à 5,41 MdsE, contre 5,30 à 5,35 MdsE auparavant. Le BNPA dilué est anticipé entre 1,04 et 1,06 euro contre une précédente fourchette de 0,98 à 1 euro.

Sur le deuxième trimestre, le groupe table sur une marge opérationnelle allant de 31,7% à 32,4% pour un chiffre d'affaires compris entre 1,30 et 1,32 MdE.

Le titre grimpe encore...

Le marché continue de saluer logiquement ces annonces avec un titre qui avance de nouveau de 6%. Les résultats sont solides et devraient permettre au titre de surperformer un secteur technologique en sourdine et conduire à des révisions haussières du consensus pour le bénéfice d'exploitation sur l'ensemble de l'année, a déclaré Citi, 'neutre' sur le dossier. Parmi les autres avis, Barclays est passé à 'surpondérer' en visant un cours de 48 euros, JP Morgan a ajusté son objectif de 58 à 54 euros ('surpondérer') et Goldman Sachs a remonté le curseur de 57 à 60 euros ('achat'). Enfin, Invest Securities a abaissé sa cible de 40 à 36 euros en restant 'neutre'.