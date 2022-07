Dassault Systèmes confirme ses objectifs 2022

(Boursier.com) — Dassault Systèmes a publié ses résultats financiers non audités en IFRS pour le 2ème trimestre et le 1er semestre clos le 30 juin 2022. Ces résultats ont été approuvés par le Conseil d'administration le 25 juillet 2022.

En non-IFRS, le croissance de 11% du chiffre d'affaires logiciel au 2ème trimestre 2022 a été tirée par une hausse de 10% du chiffre d'affaires souscription et support et de 14% du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels.

Le groupe souligne l'augmentation de 30% du chiffre d'affaires logiciel 3DEXPERIENCE non-IFRS et de 23% du chiffre d'affaires logiciel cloud non-IFRS au 2ème trimestre 2022.

Le groupe souligne par ailleurs la croissance publiée de 21% du BNPA dilué non-IFRS à 0,26 euro, supérieure aux objectifs. Le BNPA dilué IFRS de 0,09 euro inclut une charge exceptionnelle suite à la conclusion d'un litige fiscal pour les exercices 2008-2013 sans impact de trésorerie.

Le flux de trésorerie opérationnelle du 2ème trimestre 2022 à 417 millions d'euros est en augmentation de 7%, permettant un désendettement plus rapide qu'anticipé.

Objectifs non-IFRS pour l'exercice 2022 : confirmation d'une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 9% et 10%; augmentation de la fourchette d'objectifs de BNPA dilué non-IFRS, comprise entre 1,08 et 1,10 euro, soit 14% à 16% de croissance

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d'administration et Directeur Général de Dassault Systèmes, a déclaré : "La convergence de l'économie de l'expérience et de l'économie circulaire marquera les prochaines décennies. À horizon 2040, les industries ne développeront plus de produits mais des expériences durables et personnalisées, centrées sur le consommateur, le patient et le citoyen.

L'économie de l'expérience va de pair avec la circularité car elle nécessite de concevoir en amont l'intégralité du cycle de vie de l'expérience en y intégrant l'usage et le terme de celle-ci. La circularité est un enjeu de sobriété - n'utiliser que le nécessaire - et demande de prendre conscience que tout ce que crée l'homme a une fin : les matières premières qui les composent peuvent être réutilisées, réemployées et recyclées. Cela révolutionne la conception et ouvre de nouvelles possibilités qui restent encore à imaginer.

Les jumeaux virtuels d'expérience, qui se caractérisent par leur base scientifique et animés par la plateforme 3DEXPERIENCE, sont des catalyseurs et permettent cette transformation totale. Fondés sur une approche multi-échelle et multi-physique et intégrant les données du monde réel, nos jumeaux virtuels d'expérience permettent aux clients d'imaginer de nouvelles méthodes, de nouveaux matériaux et de tester de nouvelles solutions. En assurant la continuité entre le QUOI, le COMMENT et l'USAGE, les innovateurs peuvent anticiper le recyclage des produits dès leur conception et leur fabrication afin de quantifier les impacts environnementaux et optimiser leur circularité.

Si ensemble, nous utilisons le pouvoir du monde virtuel pour améliorer le monde réel, nous pouvons faire avancer notre raison d'être - harmoniser produit, nature et vie. "