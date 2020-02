Dassault Systemes : comptes en ligne

(Boursier.com) — Au 4ème trimestre et année 2019, Dassault Systemes annonce un chiffre d'affaires en ligne avec la fourchette d'objectifs Au 4ème trimestre, avec chiffre d'affaires non-IFRS de 1,21 milliard d'euros, une marge opérationnelle non-IFRS de 33,6% et un BNPA non-IFRS de 1,20 euro.

La croissance est de 13% pour le chiffre d'affaires non-IFRS en 2019 à 4,06 milliards d'euros et BNPA non IFRS en hausse de 17% (13% à taux de change constants) à 3,65 euros.

Pour l'ensemble de l'année 2019, la croissance organique du chiffre d'affaires récurrent non-IFRS est de 8%, soit 200 points de base par rapport à 2018. La progression ressort à 22% pour le chiffre d'affaires logiciel 3DEXPERIENCE non-IFRS pour l'exercice 2019. Le groupe souligne l'augmentation de 32% des flux de trésorerie opérationnels à 1,19 milliard d'euros.

Les objectifs financiers non-IFRS 2020 passent par une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 21% et 23% à taux de change constants et une croissance du BNPA de 14% à 15%, soit entre 4,15 et 4,20 euros.