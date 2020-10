Dassault Systèmes : chahuté après un léger ajustement de l'objectif de revenus 2020

(Boursier.com) — Dassault Systèmes trébuche de 6,6% à 146 euros en début de séance à Paris, sanctionné après son léger avertissement sur les revenus non-IRFS 2020. Si l'éditeur de logiciels a confirmé son objectif de BNPA non-IFRS compris entre 3,70 et 3,75 euros, soit 3% à 5% de croissance à taux de change constants, il ne vise plus qu'un chiffre d'affaires non-IRFS de 4,44 à 4,46 MdsE, soit en hausse de 11% à +12% à taux de change constants, contre 12 à 13% visés précédemment. Il table également sur une marge opérationnelle comprise entre 29,8% et 30%, contre 29,3% à 29,4% auparavant.

Au troisième trimestre, le groupe a dégagé un BNPA non-IFRS de 0,80 euro et une marge opérationnelle non-IFRS de 28,2% (-2,1 points), respectivement dans la fourchette haute et supérieure aux objectifs. Le chiffre d'affaires a atteint 1,03 milliard d'euros, en hausse de 17% à taux de change constants (-3% en organique). Le résultat opérationnel non-IFRS progresse de 5% à 290,9 millions d'euros (+10% à taux de change constants).