Dassault Systemes : chahuté après des objectifs jugés prudents

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dassault Systemes est chahuté dans les premiers échanges avec un titre qui cède 3,6% à 154 euros. Les analystes pointent du doigt la faible croissance organique du groupe au quatrième trimestre à l'image d'Oddo BHF qui évoque une certaine mollesse des revenus dans les logiciels, le secteur automobile et un certain ralentissement en Chine. Les orientations pour l'exercice 2020 sont "satisfaisantes à tous les niveaux", bien que le premier trimestre semble "assez prudent", ajoute le broker. Ce dernier (à 'acheter') croit comprendre que la situation du marché et le pipeline de l'éditeur de logiciels restent faibles pour le premier trimestre, bien que le groupe s'attende à rattraper son retard au cours du reste de l'année.

La société table sur un bpa ajusté compris entre 0,90 et 0,95 euro sur les trois mois clos fin mars là où le consensus était positionné à 0,98 euro.

"En 2020, nous sommes bien positionnés, mais pour le premier trimestre, nous faisons preuve d'une certaine prudence en ce qui concerne les nouvelles licences, en raison du manque de visibilité", a déclaré le directeur financier, Pascal Daloz. "Il est difficile de prévoir les conséquences de la situation sanitaire (ndlr : en Chine)", a ajouté lé dirigeant, soulignant que le ralentissement de l'activité automobile héritée du passé serait également visible au premier trimestre.