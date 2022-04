Dassault Systèmes : Bernard Charlès sera le futur PDG

(Boursier.com) — Dassault Systèmes dessine sa future gouvernance, anticipant l'évolution attendue le 9 janvier 2023, date à laquelle le Président du Conseil d'administration, M. Charles Edelstenne, atteindra la limite d'âge prévue par les statuts pour l'exercice de cette fonction.

Le Conseil d'administration de Dassault Systèmes, réuni le 26 avril, a formalisé, sur recommandation du Comité des rémunérations et de sélection, les prochaines étapes d'un plan de succession réfléchi de longue date, conformément à la stratégie long terme de Dassault Systèmes :

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2022 le renouvellement des mandats d'administrateur arrivant à expiration de MM. Charles Edelstenne, Bernard Charlès et Pascal Daloz.

- Si ces mandats sont renouvelés, le Conseil, qui se tiendra à l'issue de l'Assemblée générale du 19 mai 2022, décidera de renouveler le mandat de Président du Conseil d'administration de M. Charles Edelstenne jusqu'au 9 janvier 2023, date à laquelle il restera administrateur et deviendra Président d'honneur ; renouveler les mandats de Vice-président du Conseil d'administration et de Directeur Général de M. Bernard Charlès jusqu'au 9 janvier 2023, date à laquelle il deviendra Président-Directeur Général. M. Bernard Charlès avait été nommé Vice-président du Conseil en 2016 ; nommer M. Pascal Daloz Directeur Général Délégué à compter du 9 janvier 2023.

En 2020, M. Pascal Daloz a été nommé Directeur Général Adjoint, Opérations et Finances et, à ce titre, dirige le Comité exécutif opérationnel. Depuis janvier 2022, M. Rouven Bergmann est Directeur Général Adjoint, Finances, permettant à M. Pascal Daloz de se consacrer entièrement à sa mission de Directeur Général Adjoint, Opérations. M. Pascal Daloz est également administrateur de Dassault Systèmes.

Mme Laurence Daures-Lescourret, administratrice indépendante et Présidente du Comité des rémunérations et de sélection, a été nommée administratrice référente le 15 mars 2022, avec notamment pour missions l'organisation des travaux des administrateurs indépendants, l'organisation de l'évaluation du fonctionnement du Conseil ainsi que la prévention et la gestion des éventuels conflits d'intérêts des administrateurs.