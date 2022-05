Dassault Systèmes : Bernard Charles deviendra PDG le 9 janvier 2023

(Boursier.com) — Dassault Systemes informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte se tiendra le jeudi 19 mai, à 15h, à son siège social, 10 rue Marcel Dassault, à Vélizy-Villacoublay.

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) du 11 avril 2022 et peut être consulté sur le site internet de Dassault Systèmes. L'avis de convocation reprenant l'ordre du jour est publié au BALO du 2 mai. Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée, et notamment les renseignements mentionnés au Code de commerce, sont tenus à la disposition des actionnaires. Les documents requis sont également disponibles au siège social de Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes prépare la succession de Charles Edelstenne

Dans le cadre des 10e, 11e et 12e résolutions, Dassault Systèmes va proposer certaines évolutions de gouvernance. Le groupe dessine sa future gouvernance, anticipant l'évolution attendue, le 9 janvier 2023, date à laquelle le Président du Conseil d'administration, M. Charles Edelstenne, atteindra la limite d'âge prévue par les statuts pour l'exercice de cette fonction.

Le Conseil d'administration de Dassault Systèmes du 26 avril a formalisé, sur recommandation du Comité des rémunérations et de sélection, les prochaines étapes d'un plan de succession réfléchi de longue date, conformément à la stratégie long terme de Dassault Systèmes. Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale des actionnaires, du 19 mai 2022, le renouvellement des mandats d'administrateur arrivant à expiration de MM. Charles Edelstenne, Bernard Charlès et Pascal Daloz.

Si ces mandats sont renouvelés, le Conseil, qui se tiendra à l'issue de l'Assemblée générale du 19 mai 2022, décidera de :

- renouveler le mandat de Président du Conseil d'administration de M. Charles Edelstenne jusqu'au 9 janvier 2023, date à laquelle il restera administrateur et deviendra Président d'honneur ;

- renouveler les mandats de Vice-président du Conseil d'administration et de Directeur Général de M. Bernard Charlès jusqu'au 9 janvier 2023, date à laquelle il deviendra Président-Directeur Général. M. Bernard Charlès avait été nommé Vice-président du Conseil en 2016 ;

- nommer M. Pascal Daloz Directeur Général Délégué à compter du 9 janvier 2023.

En 2020, M. Pascal Daloz a été nommé Directeur Général Adjoint, Opérations et Finances et, à ce titre, dirige le Comité exécutif opérationnel. Depuis janvier 2022, M. Rouven Bergmann est Directeur Général Adjoint, Finances, permettant à M. Pascal Daloz de se consacrer entièrement à sa mission de Directeur Général Adjoint, Opérations. M. Pascal Daloz est également administrateur de Dassault Systèmes.

Mme Laurence Daures-Lescourret, administratrice indépendante et Présidente du Comité des rémunérations et de sélection, a été nommée administratrice référente le 15 mars 2022, avec notamment pour missions l'organisation des travaux des administrateurs indépendants, l'organisation de l'évaluation du fonctionnement du Conseil ainsi que la prévention et la gestion des éventuels conflits d'intérêts des administrateurs.

"Auprès de moi depuis plus de 35 ans, Bernard Charlès, en tant que Directeur général et Vice-président du Conseil, joue un rôle essentiel dans le développement de Dassault Systèmes, l'élaboration et la mise en oeuvre de sa stratégie et de sa vision. Il a été le moteur des transformations majeures qui ont marqué l'industrie et permis la croissance de l'entreprise. Dassault Systèmes a toujours préparé son avenir en assurant la continuité managériale et en associant les talents de différentes générations de leaders. Aujourd'hui, je suis fier que Bernard incarne Dassault Systèmes et il a toute ma confiance pour continuer à développer l'entreprise", indique Charles Edelstenne, Président du Conseil d'administration de Dassault Systèmes.