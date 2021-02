Dassault Systèmes : au sommet après les résultats

Dassault Systèmes : au sommet après les résultats









Crédit photo © Dassault Systemes

(Boursier.com) — La solide publication de Dassault Systèmes permet au titre de l'éditeur de logiciels de prendre la tête du CAC40 ce matin et de toucher un nouveau plus haut historique à la faveur d'un gain de 4,6% à 177,8 euros. Le groupe a dévoilé des comptes supérieurs aux attentes du marché sur les trois derniers mois de l'année et anticipe une augmentation de son chiffre d'affaires comprise entre 9% et 10% à taux de change constants en 2021, une croissance du BNPA située entre 13% et 14% à taux de change constants, soit entre 4,10 et 4,15 euros.

Sur le seul premier trimestre de 2021, Dassault Systèmes prévoit une hausse de 6% à 8% de son chiffre d'affaires à changes constants et un gain de 3% à 8% de son BNPA.

Au quatrième trimestre, la société a enregistré un bénéfice par action de 1,22 euro (+6% à change constant) pour un chiffre d'affaires de 1,22 milliard d'euros, en hausse de 5% à change constants (stable en organique). La marge opérationnelle s'est améliorée de 2,3 points à 36%. Les flux de trésorerie opérationnels ont atteint 237,9 ME, en hausse de 30%.