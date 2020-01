Dassault Systèmes : au sommet !

(Boursier.com) — Dassault Systèmes s'adjuge 1,3% à 156 euros en fin de matinée, sur un nouveau plus haut historique. Tandis que JP Morgan avait revalorisé le dossier lundi, Bryan Garnier réitère son conseil 'neutre' et sa cible de 131 euros. Alors que la saison des trimestriels pour le secteur débutera la semaine prochaine, le broker anticipe de solides chiffres pour l'exercice 2019 avec notamment une croissance à deux chiffres (en comparable) pour Nemetschek, EasyVista et Cast, et une croissance à un chiffre pour Dassault Systèmes, RIB et SAP. Le courtier table par ailleurs sur une accélération de la croissance chez Dassault Systèmes, Materialise, RIB et Temenos en 2020. Globalement, les acteurs du secteur des logiciels devraient continuer à bénéficier d'une pénétration accrue du SaaS et de l'abonnement, tandis que les ventes de licences devraient rester stables.