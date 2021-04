Dassault Systèmes : au plus haut !

Dassault Systèmes : au plus haut !









Crédit photo © Dassault Systemes

(Boursier.com) — Dassault Systèmes monte de 1,3% à 197,65 euros ce jeudi, soit un nouveau sommet historique, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 8% à 1,17 milliard d'euros. La croissance organique s'inscrit à 10% du chiffre d'affaires logiciel non-IFRS. La progression de 25% du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels non-IFRS a été tirée par la Chine, l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord.

Le résultat opérationnel IFRS est en croissance de 53%. Le résultat opérationnel non-IFRS publié a progressé de 19% à 397,4 millions d'euros et de 27% à taux de change constants.

La marge opérationnelle non-IFRS a augmenté de 29,2% à 33,9%, avec une amélioration sous-jacente d'environ 510 points de base partiellement compensée par un impact net des effets de change d'environ 40 points de base. Le BNPA IFRS ressort à 0,66 euro, en croissance de 54% et le BNPA non-IFRS à 1,14 euro, en hausse de 20%, 28% à taux de change constants

Le flux de trésorerie opérationnelle s'inscrit en croissance de 40% à 642 millions d'euros.

Les perspectives financières non-IFRS 2021 sont validées avec la confirmation de la croissance du chiffre d'affaires comprise entre 9% et 10% ainsi qu'une plus forte croissance du BNPA entre 17% et 18% à taux de change constants, soit entre 4,24 et 4,28 euros. Parmi les derniers avis de brokers, Invest Securities a revalorisé le dossier de 212 à 224 euros avec un avis à l'achat sur le dossier, tandis que Oddo BHF a remonté le sien de 210 à 220 euros ('surperformer'). Enfin, Bryan Garnier a revalorisé le titre de 208 à 213 euros en étant toujours à l'achat.