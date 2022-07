Dassault Systèmes : atouts en main

(Boursier.com) — Dassault Systèmes grimpe de 1% à 39,82 euros après avoir publié ses résultats financiers non audités en IFRS pour le 2ème trimestre et le 1er semestre clos le 30 juin 2022. Ces résultats ont été approuvés par le Conseil d'administration le 25 juillet 2022. En non-IFRS, le croissance de 11% du chiffre d'affaires logiciel au 2ème trimestre 2022 a été tirée par une hausse de 10% du chiffre d'affaires souscription et support et de 14% du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels.

Le groupe a souligné l'augmentation de 30% du chiffre d'affaires logiciel 3DEXPERIENCE non-IFRS et de 23% du chiffre d'affaires logiciel cloud non-IFRS au 2ème trimestre 2022.

Le groupe souligne par ailleurs la croissance publiée de 21% du BNPA dilué non-IFRS à 0,26 euro, supérieure aux objectifs. Le BNPA dilué IFRS de 0,09 euro inclut une charge exceptionnelle suite à la conclusion d'un litige fiscal pour les exercices 2008-2013 sans impact de trésorerie.

Le flux de trésorerie opérationnelle du 2ème trimestre 2022 à 417 millions d'euros est en augmentation de 7%, permettant un désendettement plus rapide qu'anticipé.

Les objectifs non-IFRS pour l'exercice 2022 passent par la confirmation d'une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 9% et 10%; une augmentation de la fourchette d'objectifs de BNPA dilué non-IFRS, comprise entre 1,08 et 1,10 euro, soit 14% à 16% de croissance. Berenberg a ajusté son cours cible de 50 à 46,50 euros à l'issue de ces annonces chiffrées.