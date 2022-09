Dassault Systèmes : Asda choisit les solutions de planification et d'optimisation du groupe pour transformer ses activités de transport

(Boursier.com) — Dassault Systèmes annonce qu'Asda, troisième enseigne de grande distribution au Royaume-Uni, a choisi ses solutions pour transformer ses activités de transport interne. La chaîne peut ainsi s'appuyer sur de puissants outils de planification et d'optimisation pour améliorer son efficacité et sa durabilité, ainsi que pour renforcer sa capacité à proposer des services pratiques et de haute qualité à plus de 18?millions de clients par semaine.

Asda va déployer l'Industry Solution Experience "Perfect?Logistics" associée aux applications DELMIA?Quintiq et à la plateforme 3DEXPERIENCE au Royaume-Uni et en Irlande en vue d'intégrer et d'optimiser les flux de marchandises entre ses fournisseurs, ses centres de distribution et ses magasins. Grâce à un unique environnement de planification virtuel, Asda peut utiliser en toute confiance des données de la chaîne d'approvisionnement, des ressources logistiques et des informations pertinentes pour optimiser ses stratégies de livraison, utiliser ses ressources avec efficacité et centraliser le processus de planification de ses services de logistique de transport.

La visibilité et le contrôle offerts par les applications DELMIA?Quintiq permettent à Asda d'atteindre les objectifs liés à des indicateurs de performance clés (KPI) tels que la réduction des coûts de transport, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle ou le respect des délais de livraison.

L'offre "Perfect?Logistics" qui inclut la solution de planification de la logistique DELMIA?Quintiq permettra par ailleurs à Asda d'améliorer ses performances environnementales dans un secteur où le développement durable s'est imposé comme un impératif métier incontournable. Asda bénéficie de la flexibilité et de l'agilité nécessaires pour optimiser ses itinéraires de transport, avec pour effets une réduction du nombre de kilomètres parcourus à vide, une exploitation optimale des trajets de retour et des capacités utilisées au maximum de leurs possibilités. Ces améliorations contribuent de manière décisive à la réduction des émissions et de la consommation de carburant, ainsi qu'à la mise en place d'activités davantage durables.

Les services logistiques d'Asda couvrent 39 sites répartis dans plusieurs régions et qui traitent chaque année plusieurs milliards de bacs de livraison et des millions de livraisons vers les supermarchés, centres commerciaux, grandes surfaces et autres points de retrait et dépôt. En 2015, Asda a diversifié son offre de services en lançant "toyou", une solution qui permet aux particuliers de récupérer ou de retourner les achats effectués auprès de commerçants en ligne tiers dans plus de 600 magasins Asda. Pour l'enseigne, le déploiement de technologies de pointe permettant d'intégrer et d'optimiser en toute transparence ce service et d'autres prestations innovantes dans le cadre de ses opérations logistiques de bout en bout est essentiel pour offrir des coûts compétitifs et un service client irréprochable sur un marché exigeant.

"Nous recherchions une solution flexible capable de répondre aux besoins de notre activité. En optant pour le planificateur logistique de Dassault Systèmes, nous serons en mesure de transporter des marchandises de manière rapide, efficace et rentable dans l'ensemble de notre écosystème d'approvisionnement. Tous les opérateurs amenés à gérer nos opérations de transport verront exactement la même image, tandis que notre système de distribution primaire et secondaire pourra travailler de façon synchronisée entre la planification et l'exécution. De plus, nous pourrons recevoir un retour d'information instantané à propos de nos décisions", déclare Paul Anastasiou, Senior Director, Parcel Services, Logistics Technology and Operating Models, Asda. "L'expérience acquise par Dassault Systèmes dans le secteur de la distribution, ainsi que ses capacités logicielles et l'expertise de son partenaire en implémentation The Logic Factory, constituent des atouts clés pour notre transformation."