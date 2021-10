Dassault Systèmes annonce une révision à la hausse de ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Dassault Systèmes publie ses résultats financiers non audités en IFRS pour le 3ème trimestre clos le 30 septembre 2021. Ces résultats ont été approuvés par le Conseil d'administration le 27 octobre 2021. La hausse de la croissance publiée est de 94% du BNPA IFRS à 0,14 euro, avec une progression de 40% du BNPA non-IFRS à 0,22 euro.

La croissance du chiffre d'affaires à 1,158 MdE est de 12%, tirée par une hausse de 24% du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels. La croissance du chiffre d'affaires logiciel 3DEXPERIENCE est de 18% pour les 9 premiers mois de l'exercice, avec une hausse de 36% du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels. La croissance ressort à 24,5% pour les flux de trésorerie opérationnelle IFRS, à 1,25 milliard d'euros pour les 9 premiers mois de l'exercice.

Le groupe annonce une révision à la hausse de ses objectifs annuels 2021 non-IFRS avec une croissance du chiffre d'affaires de 10%-11%, soit 4,80-4,83 Milliards d'euros, et une croissance publiée du BNPA de 25-27% à 0,94-0,95 euro.

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d'administration et Directeur général de Dassault Systèmes, a déclaré : "Les technologies virtuelles sont nées pour le développement durable : elles ont d'abord été utilisées dans l'industrie pour le prototypage virtuel, pour faire bien du premier coup tout en économisant matériaux et ressources, en élevant savoir et savoir-faire, et en améliorant l'empreinte environnementale. Le développement durable est une question de gestion de cycle de vie, et de connections entre les parties prenantes. Les solutions industrielles 3DEXPERIENCE offrent une approche multi-échelle, multidisciplinaire et inclusive de l'innovation durable, aussi bien dans les Industries Manufacturières, les Sciences de la Vie et Santé, que dans les Infrastructures et Villes.

Au regard des défis de la COP26, la plateforme 3DEXPERIENCE et les jumeaux virtuels d'expériences, de nature scientifique, sont des catalyseurs uniques pour réduire notre eco-bill (bilan environnemental), et in fine réinventer une économie plus durable. C'est avec le jumeau virtuel d'expérience que l'on peut harmoniser produit, nature et vie : voilà le coeur même de la mission de Dassault Systèmes.

Au début de ce mois, notre conférence MEDIDATA NEXT a attiré un nombre record de participants. Nous avons présenté à nos clients des avancées technologiques majeures qui leur permettent d'être toujours à l'avant-garde, notamment des essais cliniques décentralisés, des thérapies personnalisées et de la proximité entre patients, chercheurs sur site et sponsors. Passer de l'objet à la vie constitue un élément essentiel de notre stratégie et de notre raison d'être. Nous avons la conviction que c'est le début de la Renaissance de l'industrie dans les Sciences de la Vie et de la Santé. Ensemble, nous avons un champ d'action exceptionnel pour changer la vie des patients et transformer en profondeur le secteur de la Santé."