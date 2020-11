Dassault Systèmes annonce l'acquisition de NuoDB, spécialiste des bases de données SQL

(Boursier.com) — Dassault Systèmes annonce conjointement avec la société NuoDB, l'acquisition par Dassault Systèmes de la totalité du capital de cette dernière, dont Dassault Systèmes détenait déjà une participation de 16%. Créée en 2010 et basée à Cambridge (Massachusetts), NuoDB édite une base de données SQL distribuée déployée en mode natif sur le cloud s'appuyant sur les avantages compétitifs du cloud — évolutivité à la demande, disponibilité continue et cohérence transactionnelle — et conçue pour les applications critiques.

"Nous nous félicitons des relations stratégiques que nous entretenons de longue date avec Dassault Systèmes, et sommes fiers de servir sa base installée de clients cloud en plein essor. Cette annonce marque une nouvelle étape passionnante dans la progression de notre partenariat et ouvre des opportunités significatives pour NuoDB. En combinant et en étendant nos ressources, nous pourrons accélérer le développement de notre produit et ainsi contribuer de façon unique à la fourniture d'une base de données SQL distribuée multiclouds en tant que service, pour nos clients stratégiques", déclare Bob Walmsley, CEO de NuoDB.

"L'un des objectifs de la plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud est de déployer l'infrastructure la plus évolutive et la plus résiliente possible pour les secteurs industriels et les clients que nous servons dans le monde entier. Nous avons entamé notre partenariat avec NuoDB en 2013. Avec l'extension de ce partenariat, nous soulignons davantage encore les capacités uniques de la base de données SQL distribuée de NuoDB, ainsi que son adéquation avec les environnements de cloud natif", commente Florence Hu?Aubigny, Directrice Générale Adjointe, Recherche & Développement, Dassault Systèmes.

"Temenos et NuoDB ont travaillé en étroite collaboration depuis qu'ils sont devenus des partenaires technologiques stratégiques en 2018. Nous continuerons à travailler ensemble pour fournir à nos clients la base de données SQL distribuée leader du marché de NuoDB que nous utilisons dans le cadre de notre offre cloud et SaaS. Avec NuoDB, nos clients cloud peuvent bénéficier d'une base de données élastique et disponible en permanence sur plusieurs fournisseurs cloud avec un basculement quasi nul. Des tests de performance récents ont montré que les banques exécutant le logiciel Temenos avec la technologie de base de données NuoDB bénéficient d'une capacité de traitement illimitée à la pointe de l'industrie et d'un coût total de possession nettement inférieur. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec NuoDB dans le futur", déclare Colin Jarrett, Chief Cloud and Delivery Officer, Temenos.

Dassault Systèmes et NuoDB prévoient de finaliser la transaction en décembre. En 2019, NuoDB a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 6 millions de dollars.