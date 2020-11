Dassault Systèmes actualise son plan de croissance pluriannuel

(Boursier.com) — Avec un taux de croissance annuel moyen de son BNPA non-IFRS

d'environ 13% pour la période 2020-2024 et un objectif de 6 euros, Dassault Systèmes actualise son plan de croissance pluriannuel 2019-2023 initialement présenté en juin 2018, à l'occasion de son "Capital Markets Day 2020"

Le "Capital Markets Day", dédié aux investisseurs et analystes, est organisé en ligne et inclut notamment des présentations par des clients et des membres de l'équipe de Direction du Groupe. Les sessions seront enregistrées et disponibles à l'issu de l'événement sur le site https://investor.3ds.com/fr.

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d'administration, Directeur général, déclare : "Au cours des 5 années à venir, nous devrions être en mesure d'augmenter la contribution de Dassault Systèmes aux secteurs de l'économie que nous servons, à l'environnement et à la santé, en tirant parti de la plateformisation de l'industrie et des solutions d'intelligence des données. Les initiatives d'innovation durables, qui génèrent une demande de modélisation de données et de simulation dans le secteur Manufacturier, constituent un marché prometteur pour Dassault Systèmes. Par exemple, nous travaillons avec nos clients à redéfinir l'avenir de la mobilité en offrant une expérience totalement intégrée du produit, de la conception à l'ingénierie et aux nouveaux services qui y sont associés. Pour nos clients centrés sur le consommateur, nos solutions industrielles sont essentielles pour, sur leurs marchés, répondre les premiers à l'évolution des comportements des utilisateurs dans de nombreux aspects de leur vie. Nous travaillons également avec les acteurs des Sciences de la vie et Santé pour les aider à se recentrer sur le patient. Enfin, nous contribuons aux initiatives de nombreux secteurs industriels, entités gouvernementales et nouveaux acteurs disruptifs émergents pour réinventer les Infrastructures et Villes et créer un avenir durable.

Plus largement, nous avons fixé au début de cette année les ambitions de Dassault Systèmes pour les prochaines décennies en relevant le défi de la création du double numérique du corps humain. En l'ajoutant aux possibilités de nos trois secteurs aujourd'hui, nous nous positionnons, grâce à nos initiatives de Recherche & Développement, sur un marché accessible que nous estimons à 100 milliards de dollars."

Pascal Daloz, Directeur des opérations et Directeur financier de Dassault Systèmes, ajoute : "Depuis notre Capital Markets Day de mi-2018, nous avons significativement progressé sur les plans financier, commercial et opérationnel, en doublant en cinq ans, entre 2014 et 2019, notre BNPA non-IFRS. Notre marché logiciel total adressable (TAM) est passé de 28 à 41 milliards de dollars, nous avons atteint notre objectif d'un équilibre à 50-50 entre secteurs industriels historique et de diversification et une nouvelle génération de managers est venue enrichir notre équipe de direction. Dassault Systèmes adresse désormais trois secteurs majeurs de l'économie mondiale avec une place de leader pour deux d'entre eux - Industries Manufacturières et Sciences de la vie et Santé.

En matière de perspectives, nous sommes en mesure de doubler à nouveau notre BNPA non-IFRS et de le porter à environ 6 euros par action en 2024, grâce à l'adoption de la 3DEXPERIENCE par notre base installée et par de nouveaux clients.

En substance, nous considérons que les opportunités de marché pour Dassault Systèmes sont prometteuses. Les hypothèses qui sous-tendent nos objectifs à 5 ans comprennent une progression du chiffre d'affaires non-IFRS d'environ 10% à taux de change constants, soutenue par une croissance de plus de 10% du chiffre d'affaires non-IFRS des secteurs Sciences de la vie et Santé et Infrastructures et Villes. Ces hypothèses intègrent également une augmentation de la marge opérationnelle non-IFRS d'environ 290 points de base, qui correspond à un taux de croissance annuel moyen du BNPA non-IFRS d'environ 13% sur cinq ans. Nos initiatives en matière de chiffre d'affaires devraient selon toutes probabilités augmenter notre base installée Cloud, qui pourrait représenter environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires non-IFRS Cloud en 2025. Enfin, nous envisageons une progression significative de nos flux de trésorerie d'exploitation, qui devraient s'établir sur la période 2020-2024 à environ 1,5 milliards d'euros en moyenne annuelle, nous conférant une flexibilité financière significative pour mener à bien notre stratégie."

Informations pratiques sur le Capital Markets Day

Dassault Systèmes organise ce jour, mardi 17 novembre 2020, une réunion retransmise par webcast à 8h00, heure de New York/ 14h00, heure de Paris / 13h00, heure de Londres, d'une durée d'environ 3 heures et demie.

La retransmission à la demande de cet évènement sera accessible à partir du 20 novembre 2020 sur le site https://investor.3ds.com/fr

Calendrier des événements de Relations Investisseurs

Publication des résultats du quatrième trimestre 2020 : le 4 février 2021

Publication des résultats du premier trimestre 2021 : le 28 avril 2021

Publication des résultats du deuxième trimestre 2021 : le 27 juillet 2021.