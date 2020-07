Dassault Systèmes acquiert Proxem

(Boursier.com) — Dassault Systemes annonce le renforcement des capacités de science des données collaborative sur la plateforme 3DExperience. Les clients de Dassault Systèmes peuvent capitaliser sur leur patrimoine de données en s'engageant dans de nouvelles expériences de jumeaux numériques dans lesquelles des connaissances importantes trouvées dans des données textuelles non structurées sont transformées en contenus et informations exploitables.

Dassault Systèmes a fait l'acquisition de la société privée Proxem, spécialiste français des logiciels et services de traitement sémantique basés sur l'intelligence artificielle, et fournisseur de solutions d'analyse de l'expérience client.

La combinaison de l'IA avec des applications de modélisation et de simulation permettra aux utilisateurs de la plateforme 3DExperience dans n'importe quel secteur d'élever et de représenter leurs données. Ils peuvent automatiser l'interprétation des connaissances contenues dans les exigences, les réglementations, les commentaires des clients et de la qualité, les contrats, ainsi que dans les publications scientifiques, les rapports de recherche ou les résultats d'essais cliniques, et les transformer en une expérience virtuelle complète. Cela crée des opportunités de collaboration sans précédent favorisant l'innovation, tout en facilitant la planification et l'exécution au sein de l'entreprise étendue. Elle conduira également au développement de nouvelles offres de Dassault Systèmes telles que la veille des exigences, le développement de médicaments et l'intelligence contractuelle.

Dassault Sytemes explique que Proxem Studio propose une combinaison de technologies de compréhension du langage naturel basées sur des règles, de traitement du langage naturel et d'apprentissage automatique utilisées par des entreprises comme Air Liquide pour mieux comprendre les réseaux d'approvisionnement, les attentes des clients, les tendances du marché et d'autres aspects de leur activité.

Dassault Systèmes a intégré le logiciel principal de Proxem, Proxem Studio, dans la plateforme 3DExperience pour compléter les applications Netvibes Exalead. Cela accélère le portefeuille de modèles d'IA disponibles, tout en transformant tout le contenu public et accessible en un graphe de connaissances de l'industrie réutilisable.