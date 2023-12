Dassault Systèmes : +33% depuis le 1er janvier

(Boursier.com) — Dassault Systèmes évolue toujours proche des 45 euros, au plus haut depuis avril 2022, alors que Citigroup reste désormais 'neutre' sur le dossier avec un objectif ajusté de 40 à 46 euros. JP Morgan est lui à 'surpondérer' sur le titre, avec un objectif de cours de 52 euros. La direction de DS a revu le mois dernier sa guidance annuelle à la hausse après avoir fait part d'un chiffre d'affaires en progression de 11% à taux de change constant au troisième trimestre à 1,42 milliard d'euros... Ce résultat reflète une augmentation de 18% des revenus liés aux abonnements, due à une part croissante des grands contrats 3DEXPERIENCE et à l'adoption d'un modèle d'abonnement, a souligné Dassault Systèmes. La marge opérationnelle non-IFRS s'est inscrite à 31%, en amélioration de 50 points de base hors effets de change.

En bonne voie

Le management table désormais sur un bénéfice par action pour l'ensemble de l'année situé entre 1,19 euro et 1,21 euro, contre une prévision précédente entre 1,18 et 1,20 euro par action, associée à une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 8% et 9%. Le groupe se dit ainsi en bonne voie pour atteindre l'objectif du plan stratégique à 5 ans de doubler le BNPA en 2023, comme initialement prévu...

Parmi les autres avis de brokers, Goldman Sachs était resté à l'achat sur Dassault Systèmes en réhaussant sa cible à 57 euros, tandis que Bryan Garnier ('neutre') a expliqué que les résultats étaient ressortis supérieurs aux attentes de la place, aidés par un certain nombre d'accords de licence importants sur la plate-forme 3DExperience.

Dassault Systèmes poursuit sa trajectoire de croissance vers une hausse du chiffre d'affaires de 10% à périmètre constant, mais la direction semble être prudemment optimiste pour le quatrième trimestre, compte tenu de la stagnation des nouvelles prévisions de ventes de licences... Le titre gagne 33% depuis le 1er janvier en bourse de Paris.