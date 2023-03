Dassault Aviation vole toujours aussi haut en bourse !

(Boursier.com) — Le secteur de la Défense reste entouré en ce milieu de semaine sur fond de tensions internationales persistantes. Dans ce contexte, Dassault Aviation campe à Paris à plus de 162 euros ce mercredi, au plus haut depuis 5 ans, alors que Berenberg reste à 'conserver' sur le dossier avec un objectif de cours maintenu à 185 euros. La SocGen avait de son côté auparavant ajusté la valeur à 'conserver' avec un objectif relevé de 163 à 166 euros.

Le marché reste majoritairement positif sur Dassault Aviation puisque, selon le consensus de place, 8 analystes sont toujours à l''achat' et 5 sont 'neutres'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 180 euros.