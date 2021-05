Dassault Aviation vend 30 avions 'Rafale' à l'Egypte

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La France et l'Egypte ont conclu un contrat sur la livraison de 30 avions de combat Rafale fabriqués par Dassault Aviation, a déclaré ce mardi matin le ministère égyptien de la Défense sur son site internet, indiquant que la transaction dépendait d'un prêt de financement d'une durée d'au moins 10 ans... Cet accord porte sur l'achat de 30 avions de combat Rafale fabriqués par Dassault Aviation pour un montant de 3,75 milliards d'euros, rapportait lundi le site d'investigation Disclose, citant des documents confidentiels.

La France a été le principal fournisseur d'armements de l'Egypte entre 2013 et 2017. Par la suite, plusieurs contrats portant notamment sur l'achat de Rafale et de navires de guerre n'ont pas vu le jour, essentiellement pour des raisons financières d'après des sources diplomatiques.

Préoccupées par le vide sécuritaire et politique en Libye, par la menace également représentée par des groupes djihadistes en Egypte, la France et l'Egypte entretiennent des relations économiques et militaires étroites depuis l'ascension au pouvoir d'Abdel Fattal al Sissi, président depuis 2014.

Un contrat complémentaire de 200 ME pour Safran et MBDA

Selon Disclose, l'accord d'armement conclu entre Paris et Le Caire concerne également deux autres contrats représentant un marché à 200 millions d'euros au profit du missilier MBDA et de l'équipementier Safran Electronics & Defense, l'une des sociétés du groupe Safran.

Selon Disclose, l'Etat égyptien a obtenu un prêt garanti par la France à hauteur de 85% pour le "méga-contrat" conclu fin avril.