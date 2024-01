Dassault Aviation : turbulences en altitude

(Boursier.com) — Dassault Aviation perd 1,2% à 175,3 euros ce jeudi, après avoir été sanctionné dans la foulée de l'annonce de commandes et de livraisons inférieures aux attentes en 2023... "Le rebond de fin d'année auquel nous nous attendions ne s'est pas concrétisé, car les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont continué de restreindre la production de Falcon. La baisse de 65% des prises de commandes Falcon est plus préoccupante : le repli de 4% du carnet de commandes qui en résulte est à comparer avec les concurrents nord-américains affichant en moyenne une croissance de 5 à 6% au cours des 9 premiers mois de 2023.

Bien que les performances du Rafale restent solides, la sous-performance du Falcon nous a conduit à réduire nos estimations d'EBIT pour l'exercice 23 de 30% et nos estimations d'EBIT pour les exercices 24 et 26 de 7 à 10%", explique la Deutsche Bank. Le broker dégrade ainsi le titre à 'conserver' avec un objectif ramené de 216 à 199 euros.

Parmi les autres avis de brokers, BNP Paribas Exane est 'neutre' sur Dassault Aviation, mais avec une cible qui passe de 188 à 193 euros et JP Morgan reste aussi 'neutre' avec un objectif ajusté de 215 à 204 euros.