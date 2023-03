Dassault Aviation : toujours plus haut !

(Boursier.com) — Dassault Aviation reprend 1,6% à 178 euros ce lundi, après un parcours sans faute ces dernières semaines en bourse de Paris. Côté analystes, JP Morgan a relevé son objectif de cours de 175 à 190 euros, tandis que la Société Générale reste à l'achat sur le groupe militaire avec un cours cible ajusté à 204 euros. Bernstein avait déjà auparavant réhaussé son objectif de 190 à 210 euros : "Dans la continuité de 2021, l'année 2022 est une année historique en terme de prises de commandes, 21 MdsE (156 avions - 92 Rafale Export et 64 Falcon), qui nous permet d'afficher le carnet de commandes le plus important de l'histoire du groupe, soit 35 MdsE (251 avions - 125 Rafale Export, 39 Rafale France et 87 Falcon)" a commenté la direction.

Le chiffre d'affaires s'est élevé l'année dernière à 6,9 MdsE, avec la livraison de 46 avions : 13 Rafale Export, 1 Rafale France et 32 Falcon.

Dividende à suivre

Le résultat opérationnel ajusté 2022 est ressorti à 572 millions d'euros, contre 527 millions d'euros en 2021. La marge opérationnelle ajustée s'est établie à 8,3%, contre 7,3% en 2021, en hausse malgré l'augmentation des frais de recherche et développement, grâce à la bonne qualité d'exécution des contrats. Le résultat net ajusté 2022 grimpe à 830 millions d'euros, en hausse de 20%. Le résultat net ajusté par action 2022 est ainsi de 9,99 euros, contre 8,34 euros en 2021.

Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires la distribution, en 2023, d'un dividende de 3 euros par action correspondant à un montant de 249 millions d'euros, soit un payout de 30%...