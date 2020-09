Dassault Aviation solidaire du Liban

(Boursier.com) — Pour aider le Liban après la tragique explosion du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth, et en réponse à l'appel à la mobilisation lancé par le président de la République française, Dassault Aviation a décidé d'établir une convention de soutien avec l'ONG libanaise Nawraj.

Aux termes de cette convention, Dassault Aviation achètera et acheminera du matériel médical, d'une valeur de 150 KEUR, pour équiper un hôpital du quartier de Gemmayzé, très endommagé par l'explosion.

La convention a été signée ce jour, au quartier général de Dassault Aviation à Saint-Cloud, par M. Fouad Abou Nader, président de Nawraj, et Eric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation. Son Excellence M. Rami Adwan, ambassadeur du Liban à Paris, M. Pierre Duquesne, ambassadeur-délégué interministériel à la Méditerranée, et M. Gwendal Rouillard, député du Morbihan, co-président du Groupe d'études sur les chrétiens d'Orient et les minorités, ont honoré cette cérémonie de leur présence.

"Nous avons été profondément touchés par le drame de Beyrouth. Dassault Aviation entretient une amitié de longue date avec le Liban, dont l'armée de l'air a été équipée de Mirage III et dont plusieurs ressortissants sont de fidèles clients Falcon, a déclaré Eric Trappier. Participer au mouvement de solidarité lancé par le président de la République française, M. Emmanuel Macron, est pour nous une évidence".