Dassault Aviation : résultat net en forte baisse

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Dassault Aviation du 1er semestre 2020 est de 2.641 ME contre 3.058 ME au 1er semestre 2019.

La part du chiffre d'affaires à l'export est de 89% au 1er semestre 2020.

Le résultat opérationnel ajusté du 1er semestre 2020 est de 55 ME contre 250 ME au 1er semestre 2019.

La marge opérationnelle s'établit à 2,1% contre 8,2% au 1er semestre l'an passé.

Le résultat net ajusté du 1er semestre 2020 est de 87 ME contre 286 ME au 1er semestre 2019. La contribution de Thales dans le résultat net du Groupe est de 58 ME contre 141 ME au 1er semestre 2019.

La marge nette ajustée s'établit ainsi à 3,3% au 1er semestre 2020 contre 9,3% au 1er semestre 2019.