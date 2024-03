Dassault Aviation : résultat net ajusté record en 2023

(Boursier.com) — Dassault Aviation dévoile des comptes 2023 supérieurs aux attentes du marché. Sur l'exercice clos, le groupe enregistre un résultat opérationnel ajusté de 349 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 4,8 MdsE. Le résultat net ajusté atteint le niveau record de 886 ME (811,5 ME de consensus), soit une marge nette de 18,5%. 13 Rafale et 26 Falcon ont été livrés en 2023, contre une prévision de 15 et 35, en raison de problèmes de supply chain et de l'entrée en service décalée du Falcon 6X. La marge opérationnelle ajustée s'établit à 7,3% contre 8,3% en 2022, en baisse de 1,0 point, notamment par l'augmentation de 1,8 point du poids des dépenses de recherche et développement.

Les prises de commandes 2023 atteignent 8,253 milliards d'euros, contre 20,954 MdsE en 2022, et 8,88 MdsE de consensus. La part des prises de commandes à l'Export est de 64%.

"Le carnet de commandes du Groupe continue d'augmenter porté par le succès commercial du Rafale. Il s'établit au 31 décembre 2023 à 38,5 MdsE (295 avions - 141 Rafale Export, 70 Rafale France et 84 Falcon). Postérieurement à la clôture des comptes 2023, ce carnet s'est enrichi avec l'entrée en vigueur en janvier 2024 de la troisième tranche de 18 Rafale du contrat Indonésie. Ainsi, depuis le début du programme Rafale, ce sont au total 495 Rafale qui ont été commandés ", souligne le groupe.

Dassault Aviation anticipe un chiffre d'affaires 2024 en hausse par rapport à celui de 2023 (dont 35 Falcon et 20 Rafale).

Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires la distribution, en 2024, d'un dividende de 3,37 euros par action correspondant à un montant de 266 ME, soit un payout de 30%.