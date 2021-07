Dassault Aviation publie un résultat opérationnel ajusté de 175 ME au S1

Crédit photo © Dassault Aviation

(Boursier.com) — Dassault Aviation annonce une augmentation de ses prises de commandes et une croissance de ses revenus au premier semestre. Le groupe aéronautique a publié un résultat opérationnel ajusté de 175 millions d'euros sur la période allant de janvier à juin, contre 55 millions d'euros l'an dernier, alors que son chiffre d'affaires ajusté s'est établi à 3,1 Milliards d'euros, contre 2,6 Milliards d'euros un an plus tôt.

Au cours du premier semestre, le groupe a livré 6 Falcon et enregistré 25 prises de commandes. Sur la même période l'an dernier, il avait livré 16 Falcon et enregistré cinq prises de commandes.

Dassault Aviation a par ailleurs indiqué avoir livré 13 Rafale à l'export, en Inde et au Qatar.

Dassault Aviation souligne "des signes encourageants d'amélioration" du marché de l'aviation d'affaires, notamment aux Etats-Unis, tout en soulignant "la persistance des tensions sur les prix". "Le marché d'occasion est actif", a-t-il ajouté...

Les objectifs pour 2021 demeurent inchangés : "Nous prévoyons la livraison de 25 Rafale neufs et de 25 Falcon neufs et un chiffre d'affaires en hausse par rapport à l'an dernier" conclut le groupe.