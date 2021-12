Dassault Aviation prend acte de la préférence de la Finlande pour les USA avec le F-35

(Boursier.com) — Dassault Aviation a pris acte de la décision souveraine des autorités finlandaises de choisir la solution américaine pour le remplacement des F-18 de la Composante aérienne. "Une fois encore, nous constatons et regrettons une préférence américaine en Europe", déplore le groupe. Dassault Aviation et ses partenaires industriels poursuivent, pour leur part, le développement des capacités opérationnelles du Rafale, "au service de la France et des pays qui veulent disposer en toute souveraineté d'une armée de l'Air de premier rang, comme en Europe la Grèce et la Croatie, et d'autres en dehors de l'Europe".