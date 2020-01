Dassault Aviation : moins de livraisons de Falcon que prévu en 2019

Dassault Aviation : moins de livraisons de Falcon que prévu en 2019









Crédit photo © Dassault Aviation

(Boursier.com) — Année 2019 contrastée pou Dassault Aviation. Si l'avionneur a atteint son objectif de livraisons de Rafale avec 26 unités expédiées, contre 12 Rafale (9 Export et 3 France) en 2018, seuls 40 Falcon neufs ont été livrés contre 41 en 2018. "Alors que nous avions prévu 45 livraisons de Falcon en 2019 nous avons dû faire face à un marché difficile", souligne le groupe aéronautique. Au niveau des commandes, 40 Falcon neufs ont été achetés l'an passé contre 42 en 2018.

Au 31 décembre 2019, le carnet de commandes inclut 75 Rafale (47 Export et 28 France) et 53 Falcon, contre 101 Rafale (73 Export et 28 France) et 53 Falcon au 31 décembre 2018.