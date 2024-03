Dassault Aviation : mieux armé ?

(Boursier.com) — Chahuté hier, le titre Dassault Aviation remonte de 1,2% ce jeudi à 185 euros après avoir dévoilé des comptes 2023 supérieurs aux attentes du marché... Sur l'exercice clos, le groupe a enregistré un résultat opérationnel ajusté de 349 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 4,8 MdsE. Le résultat net ajusté atteint le niveau record de 886 ME (811,5 ME de consensus), soit une marge nette de 18,5%.

13 Rafale et 26 Falcon ont été livrés en 2023, contre une prévision de 15 et 35, en raison de problèmes de supply chain et de l'entrée en service décalée du Falcon 6X. La marge opérationnelle ajustée s'est établie à 7,3%, contre 8,3% en 2022, en baisse de 1 point, notamment par l'augmentation de 1,8 point du poids des dépenses de recherche et développement.

Les prises de commandes 2023 ont atteint 8,253 milliards d'euros, contre 20,954 MdsE en 2022, et 8,88 MdsE de consensus. La part des prises de commandes à l'Export est de 64%.

"Le carnet de commandes du Groupe continue d'augmenter porté par le succès commercial du Rafale. Il s'est établi au 31 décembre 2023 à 38,5 MdsE (295 avions - 141 Rafale Export, 70 Rafale France et 84 Falcon). Postérieurement à la clôture des comptes 2023, ce carnet s'est enrichi avec l'entrée en vigueur en janvier 2024 de la troisième tranche de 18 Rafale du contrat Indonésie. Ainsi, depuis le début du programme Rafale, ce sont au total 495 Rafale qui ont été commandés ", souligne le groupe.

Dassault Aviation anticipe un chiffre d'affaires 2024 en hausse par rapport à celui de 2023 (dont 35 Falcon et 20 Rafale).

Cotation...

Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires la distribution, en 2024, d'un dividende de 3,37 euros par action correspondant à un montant de 266 ME, soit un payout de 30%. Parmi les avis de brokers, Société Générale reste à l'achat sur Dassault Aviation avec une cible qui passe de 211 à 227 euros.

Pour Stifel, l'avionneur français a fait état d'une forte baisse de ses ventes et de la marge opérationnelle en 2023, comme prévu, "principalement du fait de retards de production et de livraison"..."Les problèmes de chaîne d'approvisionnement devraient perdurer jusqu'en 2024, et les marges continueront de souffrir de la faiblesse des ventes de Falcon. Malgré cela, Dassault Aviation devrait afficher une croissance de près de 25% du chiffre d'affaires et de 20% du BNPA ajusté, grâce à la montée en puissance des livraisons de Rafale. "Les perspectives du groupe au-delà de 2024 restent selon nous exceptionnelles" selon les analystes. La société dispose d'un carnet de commandes record, représentant actuellement 8 années de chiffre d'affaires, et ce retard, qui est à 90% orienté vers la défense, devrait encore augmenter cette année dans un environnement géopolitique de plus en plus tendu"...

Et Stifel de poursuivre : "A court terme, les actions devraient continuer de bénéficier des rachats d'actions, ainsi que, selon nous, d'éventuelles acquisitions ciblées de fournisseurs pour sécuriser sa chaîne d'approvisionnement. Par ailleurs, nous pensons que Dassault Aviation est toujours fondamentalement sous-évalué en bourse. Les 8 milliards d'euros d'actions Thales détenus par le groupe (au dernier cours de bourse) et les 8 milliards d'euros de trésorerie nette estimés à l'issue de ce année représentent plus que la capitalisation boursière actuelle du groupe... Par dessus tout, Dassault Aviation présente le meilleur ratio PE/ carnet de commandes du secteur" conclut Stifel. De quoi conseiller le titre à l'achat en visant un cours de 240 euros.