Dassault Aviation : merci la Grèce

Crédit photo © Dassault Aviation

(Boursier.com) — Dassault Aviation s'envole de 8,6% à 814,5 euros en début de séance, logiquement porté par l'annonce de la prochaine commande de 18 Rafale par la Grèce. "Cette annonce illustre la solidité du partenariat qui lie depuis plus de 45 ans l'armée de l'air grecque et Dassault Aviation, et témoigne de la pérennité de la relation stratégique entre la Grèce et la France", a commenté l'avionneur.

Aucun montant n'a filtré mais 'Les Echos' évoque un contrat global légèrement inférieur à 2 milliards d'euros pour 6 appareils neufs et 12 d'occasion. Jusqu'ici, la France n'était jamais parvenue à placer son avion de combat auprès des flottes militaires européennes. Cette commande de 18 Rafale par la Grèce s'inscrit dans un contexte de fortes tensions en Méditerranée entre le Grèce et la Turquie et d'escalade verbale entre Paris et Ankara.

A la suite de cette annonce, Morgan Stanley, MainFirst et le Credit Suisse ont confirmé leur avis positif sur la valeur.