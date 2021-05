Dassault Aviation : le projet de planeur électrique autonome Euroglider prend son envol

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fruit d'un partenariat innovant lancé fin 2014 et réunissant l'Association Européenne pour le Développement du Vol à Voile (AEDEVV), Dassault Aviation et les écoles d'ingénieurs du Groupe ISAE, le projet Euroglider vise à développer un planeur biplace de formation, de lâché et d'entraînement à propulsion électrique.

Inscrit dans la dynamique de transition énergétique du secteur aérien, Euroglider répond à 3 enjeux : opérationnel, environnemental et économique.

A la croisée de plusieurs défis technologiques, le projet est actuellement en phase expérimentale bancs d'essais (sol + vol). Il entamera prochainement la préparation de sa phase industrielle.

L'ambition de ce planeur est d'être capable d'effectuer de façon autonome des vols complets d'instruction sans l'obligation d'attendre la présence de conditions aérologiques favorables et en préservant l'environnement.