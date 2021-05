Dassault Aviation : le nouveau Falcon 10X entrera en service fin 2025

(Boursier.com) — Dassault Aviation a présenté son tout nouveau Falcon 10X, annoncé comme le plus avancé et le plus spacieux des avions d'affaires. Le Falcon 10X entrera en service fin 2025.

Avec une distance franchissable de 13.890 km, le nouveau Falcon pourra relier sans escale New York à Shanghai, Los Angeles à Sydney, Hong Kong à New York ou Paris à Santiago. Sa vitesse maximale sera de Mach 0,925.

" Le Falcon 10X offrira une expérience passager sans équivalent sur les vols de courte comme de longue durée, ainsi que des systèmes de sécurité innovants issus des technologies utilisées sur nos avions de combat. Pour satisfaire au mieux les besoins des passagers, nous avons optimisé chaque caractéristique de l'appareil et augmenté le niveau des capacités sur le segment des avions d'affaires à très long rayon d'action ", a déclaré Éric Trappier, le président-directeur général de Dassault Aviation.

Le Falcon 10X sera capable de voler dans des conditions de visibilité quasi nulles, grâce au système de vision combinée en tête haute FalconEye de Dassault Aviation - le premier à fusionner des capacités de vision améliorées et synthétiques - et aux deux visualisations " tête haute " pouvant servir d'écrans principaux de vol.