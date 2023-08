Dassault Aviation : le Falcon 6X est certifié par l'EASA et la FAA

(Boursier.com) — L 'European Aviation Safety Agency (EASA) a délivré le certificat de type au Falcon 6X, entraînant sa certification par la FAA (Federal Aviation Administration) ce 22 août.

Cette certification par les Autorités européenne et américaine de l'aviation civile vient conclure une campagne d'essais de plus de deux ans au cours de laquelle 1 500 heures de vol ont été réalisées à travers le monde. Elle ouvre la voie à la certification par les autres Agences aéronautiques nationales. Elle stabilise l'échéancier d'entrée en service du Falcon 6X, dont les premiers exemplaires sont en phase de finition.

"Dassault Aviation se félicite de cette certification et remercie les équipes de l'EASA et de la FAA pour leur engagement dans ce processus particulièrement exigeant. Nous remercions également nos clients pour leur confiance. Le Falcon 6X est le premier avion d'affaires qui répondra au dernier référentiel réglementaire renforçant le niveau de sécurité (Safety) et de sûreté (Security) de ce tout nouvel avion. Le Falcon 6X est un appareil exceptionnel. Avec une autonomie de 10 200 km, il est adapté aux missions du quotidien comme aux grandes distances. Il bénéficie de tout le savoir-faire accumulé par notre entreprise en aéronautique civile et militaire depuis plus d'un siècle", a souligné Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.

Entre autres innovations, le Falcon 6X dispose d'une taille de cabine qui offre un nouveau standard de confort pour les avions pouvant voler plus de 12 heures sans escale ; son intérieur a été récompensé par le Red Dot Award et l'International Yacht & Aviation Award.