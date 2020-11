Dassault Aviation : le Falcon 2000 Albatros en renfort de la Marine nationale

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Florence Parly, ministre des Armées, a annoncé lors d'une visite à l'usine Dassault Aviation de Seclin, la prochaine notification du contrat du programme d'Avions de Surveillance et d'Intervention Maritime (AVSIMAR) 'Albatros'. Celui-ci sera basé sur le Falcon 2000LXS de Dassault Aviation. Conformément à la loi de programmation militaire, la commande initiale porte sur 7 appareils, à livrer à partir de 2025, sur les 12 prévus au total. Dassault Aviation et les dizaines d'entreprises françaises associées aux programmes Falcon "remercient le ministère des Armées, la Direction générale de l'armement et la Marine nationale pour leur confiance".

Le Falcon 2000 Albatros intégrera un radar multifonction sous fuselage, une boule optronique haute performance, des hublots d'observation, un dispositif de largage de chaînes SAR (Search & Rescue) et des systèmes de communication dédiés. Conformément à la politique de transformation du MCO aéronautique mise en oeuvre par le ministère des Armées, le contrat Albatros responsabilise Dassault Aviation avec une clause engageante de disponibilité, en favorisant un soutien industriel au plus près des Marins pendant 10 ans. Les premiers Falcon 2000LXS servant de base au programme seront fabriqués en France, les suivants seront produits en Inde dans le cadre des offsets liés au contrat Rafale de 2016. Les transformations des 12 Falcon 2000LXS en Albatros seront toutes réalisées en France.