Dassault Aviation : lancement de MOLIERE

(Boursier.com) — Antoine Petit, PDG du CNRS, Eric Trappier, président directeur-général de Dassault Aviation, représenté par Bruno Stoufflet, directeur de l'innovation, Michel Deneken, président de l'Université de Strasbourg, et Pierre Mutzenhardt, président de l'Université de Lorraine, représenté par Frédéric Villieras, vice-président du conseil scientifique de l'Université de Lorraine, ont procédé ce lundi au lancement officiel du laboratoire commun de recherche 'Matériaux fonctionnels innovants pour l'aéronautique' (MOLIERE). Son objectif est de concevoir dans les domaines de l'acoustique, de l'électromagnétisme et de l'antigivre, de nouveaux matériaux pour les avions de demain.

Eric Trappier a déclaré : "Pour l'industrie aéronautique, la maîtrise de matériaux innovants constitue un différenciateur important sur de nombreux produits civils et militaires. Qu'il s'agisse de l'acoustique interne de nos Falcon (matériaux absorbants), de la furtivité de nos avions de combat (matériaux pour la discrétion électromagnétique) ou de la sécurité de tous nos appareils (matériaux anti-givre), il est vital que nous maintenions notre avance. C'est pourquoi je me félicite aujourd'hui de ce partenariat avec le CNRS et les universités de Strasbourg et de Lorraine, dont les scientifiques, les méthodes et les outils sont au meilleur niveau mondial".