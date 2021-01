Dassault Aviation : la Grèce s'équipe du Rafale

Dassault Aviation : la Grèce s'équipe du Rafale









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, et Theodoros Lagios, directeur général de l'armement et des investissements du ministère de la Défense grec, ont signé à Athènes, en présence de Madame Florence Parly, Ministre française des Armées, et de Monsieur Nikolaos Panagiotopoulos, Ministre grec de la Défense nationale, deux contrats portant respectivement sur l'acquisition de 18 Rafale et sur le soutien logistique associé. La commande de 18 Rafale comprend 12 appareils récemment en service dans l'Armée de l'Air et de l'Espace française, et 6 neufs, produits dans les usines de Dassault Aviation. Afin de répondre au besoin urgent des autorités grecques, les livraisons des avions débuteront à partir de l'été 2021, puis s'échelonneront sur deux ans.

Le contrat de soutien logistique accompagnera sur 4 ans et demi l'activité aérienne des Rafale grecs, en maintenant au plus haut niveau la disponibilité des matériels et des systèmes.