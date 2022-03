Dassault Aviation : La Grèce fait l'acquisition de 6 Rafale neufs additionnels

(Boursier.com) — Eric Trappier, Président-directeur général de Dassault Aviation, et le Vice-Amiral Aristidis Alexopoulos, Directeur Général de l'Armement et des Investissements du Ministère grec de la Défense, ont signé à Athènes, en présence de Mme Florence Parly, Ministre française des Armées, et de M. Nikolaos Panagiotopoulos, Ministre grec de la Défense Nationale, un contrat pour l'acquisition de six Rafale neufs additionnels.

Ce nouveau contrat, qui fait suite à l'acquisition par la Grèce de 18 Rafale en janvier 2021, portera à 24 le nombre de Rafale exploités par l'Armée de l'Air grecque.

Après l'arrivée le 19 janvier 2022 des six premiers Rafale de l'Armée de l'Air grecque sur la base aérienne de Tanagra, les 18 Rafale relatifs au premier contrat seront entièrement déployés en Grèce d'ici à l'été 2023. Les six Rafale additionnels seront ensuite livrés à l'Armée de l'Air grecque peu de temps après, à partir de l'été 2024.

En tant que pays européen et membre de l'OTAN, la Grèce est un allié stratégique majeur de la France. Dassault Aviation est honoré par la décision du gouvernement grec de procéder à cette nouvelle commande de Rafale, qui prolonge près de cinquante ans de partenariat ininterrompu.

Cette commande supplémentaire reflète la grande satisfaction du gouvernement grec quant aux qualités opérationnelles du Rafale, ainsi que sa volonté de renforcer les capacités de combat de l'Armée de l'Air grecque afin de garantir la souveraineté du pays et d'assurer la sécurité de sa population dans un contexte géopolitique de plus en plus instable.

"Ce nouveau contrat atteste de la confiance du gouvernement grec à l'égard du Rafale qui contribue déjà activement à garantir la souveraineté et l'indépendance opérationnelle de la Grèce. Une fois de plus, je suis honoré de la confiance renouvelée de l'Armée de l'Air grecque envers Dassault Aviation, reflétant près d'un demi-siècle de partenariat indéfectible. Je tiens également à assurer les Autorités grecques de notre engagement total à répondre pleinement à leurs attentes", a déclaré Eric Trappier à l'issue de la cérémonie de signature.