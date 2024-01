Dassault Aviation : la DGA commande 42 Rafale

(Boursier.com) — Dassault Aviation indique que fin décembre 2023, la Direction générale de l'armement (DGA) lui a notifié une commande de 42 avions de combat Rafale, dite "tranche 5", à destination de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE). "Au nom de Dassault Aviation et des 400 entreprises impliquées dans le programme Rafale, je remercie le ministère des Armées, la DGA et l'AAE pour leur confiance renouvelée. Nous sommes mobilisés et déterminés à déployer nos compétences de maître d'oeuvre et d'intégrateur de systèmes complexes au profit de la souveraineté de notre pays. Cette souveraineté industrielle militaire constitue une exception en Europe. Elle assure la supériorité de notre aviation de combat. Elle est également un atout de rayonnement diplomatique et de puissance économique avec l'export", précise Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation.