Dassault Aviation : l'Inde sélectionne le Rafale Marine

(Boursier.com) — Le Gouvernement Indien a annoncé la sélection du Rafale Marine pour équiper l'Indian Navy d'un chasseur de dernière génération.

Faisant suite à une consultation internationale lancée par les autorités indiennes, cette décision intervient à l'issue d'une campagne d'essais concluante qui s'est tenue en Inde. Dans ce contexte, le Rafale Marine a démontré qu'il répondait totalement aux besoins opérationnels de l'Indian Navy, et qu'il était parfaitement adapté aux spécificités de son porte-avions.

Les 26 Rafale Marine de l'Indian Navy viendront à terme rejoindre les 36 Rafale déjà en service, et "qui donnent entière satisfaction à l'Indian Air Force".

L'Inde devient ainsi le premier pays à faire le même choix militaire que la France en opérant les deux versions de l'avion, afin de contribuer à assoir sa supériorité dans les airs et sur les mers, et à garantir sa souveraineté.

"A l'heure où nous célébrons les 70 ans de notre partenariat avec les Forces Indiennes, je remercie les autorités indiennes de cette nouvelle marque de confiance et m'engage au nom de Dassault Aviation à satisfaire pleinement, avec le Rafale, aux attentes de l'Indian Navy", a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation, qui poursuit : "Cette sélection confirme l'excellence du Rafale, la qualité exceptionnelle du lien qui unit Dassault Aviation et les Forces Indiennes, et l'importance de la relation stratégique entre l'Inde et la France".