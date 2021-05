Dassault Aviation : l'action décolle avec le contrat égyptien

Dassault Aviation : l'action décolle avec le contrat égyptien









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dassault Aviation pointe dans les premières positions du SBF120 en début de séance à la faveur d'un gain de plus de 5% à 957 euros. Les investisseurs saluent logiquement la vente de 30 avions 'Rafale' à l'Egypte. Selon le site d'investigation 'Disclose', citant des documents confidentiels, le montant du contrat atteint 3,75 milliards d'euros.

Si l'Egypte faisait partie de la liste des candidats potentiels, Oddo BHF n'attendait pas cette commande aussi rapidement compte tenu des problématiques de financements. Toutefois, la France aurait levé cette contrainte puisque 'Disclose' indique que l'état égyptien aurait obtenu un prêt garanti par la France à hauteur de 85% (contre 60% en 2015). Le broker réitère son avis 'surperformer' et sa cible de 1.215 euros à la suite de cette information.

Au-delà de la seule valorisation, le broker est convaincu que le titre sera soutenu dans les prochains mois par la division par 10 de la valeur nominale de l'action au second semestre qui pourrait attirer les investisseurs particuliers quasi-absents de ce titre ; une inflexion dans le momentum Falcon suite au premier vol du 6X (qui s'accompagne traditionnellement de certaines signatures) et la révélation de son nouveau Falcon le jeudi 6 mai ; des rumeurs sur de nouveaux contrats Rafale ; et, potentiellement un mouvement d'Airbus sur la convertible à échéance juin 2021 (placement des titres ou refinancement compte tenu du prix d'exercice de 1.306 euros).