Dassault Aviation : 'Grand Mécène' de la forêt de Maubuisson (95)

(Boursier.com) — Dassault Aviation est fier d'être 'Grand Mécène' de la forêt de Maubuisson (Val d'Oise) dont la campagne de plantation 2023-2024 a été lancée aujourd'hui. Ce lancement a eu lieu en présence de Cyril Alavoine, sous-préfet d'Argenteuil, de Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, de Marie-Christine Cavecchi, présidente du Département, et de Bernard Tailly, président du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP).

Avec la plantation d'un million d'arbres de 30 espèces différentes sur une plaine en friche, le projet de Maubuisson est sans précédent en Ile-de-France. Cette forêt de 1.340 ha va bénéficier aux 100.000 habitants des sept communes riveraines mais aussi aux 12 millions de franciliens. Historiquement présent dans le Val d'Oise, à Argenteuil et désormais à Cergy, Dassault Aviation est particulièrement heureux de soutenir ce projet.

"Comme l'a rappelé le One Forest Summit 2023, les forêts jouent un rôle majeur dans la préservation de la biodiversité et dans la régulation du climat en séquestrant d'importants volumes de CO2. Être Grand Mécène de la forêt de Maubuisson est cohérent avec la démarche de réduction de notre empreinte environnementale. Nous mettons en oeuvre un ensemble d'actions pour atteindre le Net Zero en 2050, conformément à nos engagements. Nous explorons plusieurs pistes, dont celle des SAF qui nous paraît très prometteuse, pour réduire drastiquement les émissions de CO2 de nos Falcon. Nous faisons également porter nos efforts sur l'économie circulaire, la sobriété énergétique de nos usines et la diminution de nos émissions industrielles", a déclaré Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation.