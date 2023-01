Dassault Aviation : état des perspectives commerciales au 31 décembre 2022

(Boursier.com) — Dassault Aviation communique les prises de commandes, livraisons et son carnet de commandes en nombre d'avions neufs au 31 décembre 2022...

Ainsi, 92 Rafale Export ont été commandés en 2022, dont 80 pour les Emirats Arabes Unis, 6 pour la Grèce, 6 pour l'Indonésie. Un an plus tôt, les commandes étaient de 49 appareils, dont 37 Rafale Export et 12 Rafale France.

Net des annulations de commandes russes, Dassault Aviation enregistre 64 commandes de Falcon (51 en 2021).

En 2022, Dassault Aviation a livré 14 Rafale (13 Export et 1 France), pour une prévision de 13 livraisons. Pour mémoire, 25 Rafale Export ont été livrés en 2021.

En outre, 32 Falcon ont été livrés, pour une prévision de 35 (30 Falcon livrés en 2021).

Enfin, au 31 décembre 2022, le carnet de commandes de Dassault Aviation inclut : 164 Rafale (86 Rafale au 31 décembre 2021) ; 87 Falcon (55 Falcon au 31 décembre 2021).