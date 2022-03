Dassault Aviation et l'Isae-Supaéro rempilent

(Boursier.com) — Dassault Aviation et l'Isae-Supaéro renouvellent leur collaboration sur la chaire de recherche 'Conception et Architecture de Systèmes Aériens Cognitifs'. Initiée en 2016, la chaire de recherche et de formation CASAC, signée par Dassault Aviation, l'école toulousaine et sa Fondation, vise à repenser la relation entre les équipages et les systèmes utilisés dans l'aviation. Suite à des premiers résultats prometteurs, les deux acteurs de l'aéronautique renouvellent leur partenariat pour trois années supplémentaires.

Cette chaire, dont les principaux axes de recherche concernent la neuroergonomie, l'autonomie décisionnelle des systèmes automatisés et l'ingénierie système, a pour objectif d'étudier différents aspects de la collaboration entre l'homme et la machine. L'enjeu est de rendre les opérations aériennes civiles et militaires plus sûres, plus robustes et plus efficaces, tout en garantissant une maitrise complète aux équipages. Les systèmes considérés sont très souvent opérés dans des situations complexes ; ils disposent donc d'automatismes avancés pour mener leurs missions de manière plus autonome, toujours sous contrôle humain, en s'appuyant sur des algorithmes de prise de décision issus du domaine de l'intelligence artificielle.