Dassault Aviation : est partenaire du Paris Region Challenge AI for Industry 2020

(Boursier.com) — Le "Paris Region Challenge AI for Industry 2020" est lancé... Ce concours dans le domaine de l'intelligence artificielle est co-organisé par la Région Ile-de-France et Dassault Aviation. Dassault Aviation met à la disposition du challenge un sujet scientifique à traiter, les échantillons de données techniques nécessaires ainsi qu'une équipe d'ingénieurs et de Data Scientists pour la préparation, l'accompagnement des candidats et la participation au jury.

Le sujet proposé consiste à exploiter les algorithmes d'intelligence artificielle pour développer par apprentissage des capteurs virtuels capables d'estimer les sollicitations localement subies par un avion d'affaires Falcon, à partir des seuls instruments de bord disponibles. Ces capteurs virtuels permettront, par une connaissance plus fine du stress mécanique subi par les avions, d'optimiser les programmes de maintenance et de proposer des structures plus légères, donc vertueuses en termes de consommation carburant. Une dizaine d'équipes (start-ups ou laboratoires) européennes, implantées en Région IDF, seront sélectionnées par un jury pour concourir et proposer une méthodologie de traitement à partir des données mises à leur disposition. Le jury désignera un seul lauréat à l'issue du challenge, à qui Dassault Aviation proposera un projet collaboratif de 12 à 18 mois. La Région soutiendra le lauréat à hauteur de 500.000 euros dans ce cadre.