Dassault Aviation : encore plus haut ?

(Boursier.com) — Dassault Aviation reprend 2% à 178,50 euros ce jeudi, après un parcours sans faute ces dernières semaines en bourse de Paris. Côté analystes, la Société Générale reste à l'achat sur le groupe militaire avec un cours cible ajusté de 166 à 204 euros. Bernstein avait déjà auparavant relevé son objectif de 190 à 210 euros : "Dans la continuité de 2021, l'année 2022 est une année historique en terme de prises de commandes, 21 MdsE (156 avions - 92 Rafale Export et 64 Falcon), qui nous permet d'afficher le carnet de commandes le plus important de l'histoire du Groupe : 35,0 MdsE (251 avions - 125 Rafale Export, 39 Rafale France et 87 Falcon)".

Le chiffre d'affaires s'est élevé l'année dernière à 6,9 MdsE, avec la livraison de 46 avions : 13 Rafale Export, 1 Rafale France et 32 Falcon. Enfin, concernant le SCAF, l'accord sur le lancement de la phase 1B du démonstrateur (étude détaillée de définition) fixe le rôle de Dassault Aviation comme maître d'oeuvre architecte du New Generation Fighter (NGF). "C'est une bonne nouvelle pour notre bureau d'études car cet accord préserve notre patrimoine intellectuel".

Le résultat opérationnel ajusté 2022 est ressorti à 572 millions d'euros, contre 527 millions d'euros en 2021. La marge opérationnelle ajustée s'est établie à 8,3%, contre 7,3% en 2021, en hausse malgré l'augmentation des frais de recherche et développement, grâce à la bonne qualité d'exécution des contrats. Le résultat net ajusté 2022 est ressorti à 830 millions d'euros, contre 693 millions d'euros en 2021, en hausse de 20%. La contribution de Thales dans le résultat net du Groupe est de 386 millions d'euros contre 336 millions d'euros en 2021. La marge nette ajustée s'établit ainsi à 12% en 2022 contre 9,6% en 2021. Cette hausse s'explique par la hausse du résultat opérationnel, du résultat financier et de l'apport des sociétés mises en équivalence.

Le résultat net ajusté par action 2022 s'est établi à 9,99 euros contre 8,34 euros en 2021.

Un dividende de 3 euros par action

Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires la distribution, en 2023, d'un dividende de 3 euros par action correspondant à un montant de 249 millions d'euros, soit un payout de 30%... Le montant total du dividende est calculé sur la base du nombre d'actions composant le capital social au 31 décembre 2022 diminué des actions annulées au titre de la réduction de capital décidée par le Conseil d'administration.

Au titre de 2022, le groupe a versé 4 millions d'euros de prime de partage de la valeur et versera 210 millions d'euros de participation et intéressement (y compris forfait social de 20%) alors même que l'application de la formule légale aurait conduit à un versement de 38 millions d'euros (y compris forfait social).