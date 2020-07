Dassault Aviation : encore de la pression

Crédit photo © Dassault Aviation

(Boursier.com) — Dassault Aviation recule encore de près de 4% à 752,50 euros ce lundi, toujours déprimé par la publication de comptes intermédiaires fortement dégradés... L'avionneur a réalisé sur les 6 premiers mois de l'année un résultat opérationnel ajusté de à 55 millions d'euros, contre 250 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires ajusté de 2,641 milliards d'euros, contre 3,058 MdsE il y a un an. Les prises de commandes ont atteint 984 ME, contre 2,900 MdsE au 1er semestre 2019.

La crise du Covid-19 a entraîné une baisse des livraisons de Falcon qui a conduit le groupe à une nouvelle prévision 2020 de 30 Falcon alors que 40 livraisons étaient initialement prévues. En conséquence, les revenus seront en retrait sur l'exercice...

Au-delà de ce décalage de chiffre d'affaires, les résultats sont négativement impactés par les coûts associés aux heures non travaillées et aux mesures sanitaires mises en place, qui ne sont que partiellement compensés par des aides étatiques, des allègements de charges et des réductions de frais généraux du groupe, a souligné Dassault Aviation. Parmi les derniers avis d'analystes, Credit Suisse a ramené son cours cible de 1.300 à 1.275 euros, tout en restant à 'surperformer' sur l'avionneur.