Dassault Aviation : embrasement redouté au Proche-Orient

(Boursier.com) — Dassault Aviation campe sur les 180 euros ce mercredi à Paris, alors que Morgan Stanley reste à 'pondération de marché' sur l'avionneur avec un objectif de cours relevé de 181 à 193 euros. Le contexte au Proche-Orient qui se tend un peu plus avec le risque d'une extension du conflit soutient les valeurs d'armement au moment où le CAC40 recule lui de près de 2%... Oddo BHF avait de son côté dégradé le dossier à 'neutre' le mois dernier, tout en ramenant sa cible à 201 euros. Selon Cirium, seuls 20 Falcon avaient été livrés au début du mois de décembre, ce qui laisse une charge de travail, aux yeux du broker, trop importante pour s'approcher de l'objectif de 35 livraisons en 2023. La principale explication réside dans l'état toujours très perturbé de la chaine d'approvisionnement puisque la société a indiqué ne pas déceler d'amélioration et souffrir de nombreuses pièces manquantes... Le courtier adoptait ainsi une vision plus prudente et a réduit ses prévisions de livraisons de Falcon pour FY 23, mais également pour les exercices à venir afin d'intégrer des perturbations plus durables de la chaine...

Certes, le titre reste largement "value" avec un "stub" estimé à près de 5,5 MdsE après ajustement de la participation de Thales décotée de 15% et du cash propriétaire, ce qui implique une valeur légèrement négative pour les Falcon si l'on valorise la défense en ligne avec les pairs européens mais le broker voit le momentum s'essouffler... Par ailleurs, le "buyback" ne devrait plus apporter de soutien puisque la société intervient généralement en-deçà du seuil de 180 euros.

Tir groupé

Plus offensive, la Deutsche Bank était restée à l'achat sur le dossier fin 2023, tout en relevant sa cible à 216 euros, tandis que JP Morgan était auparavant resté 'neutre' sur le titre avec un objectif réhaussé à 215 euros, alors que les combats entre Israël et le Hamas continuent de faire rage, alimentant toujours certaines craintes d'embrasement régional... Parmi les autres avis de brokers, Bernstein avait revalorisé le titre à 220 euros ('surperformer'), tandis que Berenberg avait rehaussé la mire à 195 euros avec un avis à 'conserver'. La SG avait aussi remonté sa cible à 211 euros avec un avis à l'achat, tandis que Goldman Sachs avait déjà revalorisé le dossier à 198 euros.

Selon les dernières rumeurs, fin 2023, l'Arabie saoudite aurait demandé à la direction de Dassault Aviation une proposition chiffrée pour l'acquisition éventuelle d'une cinquantaine de Rafale. Une démarche qui pourrait constituer une stratégie pour le royaume de "forcer la main de l'Allemagne", qui bloque depuis plusieurs années la vente de l'Eurofighter Typhoon à Ryad... Rappelons que Berlin avait gelé les ventes d'armes à Ryad depuis l'assassinat du journaliste Khashoggi fin 2018.