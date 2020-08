Dassault Aviation : discute calendrier de commandes avec la France

Crédit photo © Dassault Aviation

(Boursier.com) — Dassault Aviation et la France discutent de la commande de 30 nouveaux avions Rafale alors que l'avionneur doit faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus sur son activité. L'armée française a prévu de commander 30 nouveaux Rafale à l'horizon 2023 pour des livraisons devant s'étaler entre 2027 et 2030.

"Ces 30 rafale nous allons les commander et nous allons voir comment nous pouvons adapter le mieux possible le calendrier de ces commandes afin que les chaînes de production de Dassault Aviation soient préservées, qu'il n'y ait pas d'interruption (...)", a déclaré la ministre des Armées Florence Parly sur 'Europe 1'. "Nous sommes en train d'étudier le meilleur moment pour lancer ces commandes pour assurer non seulement la continuité des activités de l'entreprise Dassault mais aussi de tous ses sous-traitants (...)", a-t-elle ajouté.

Guère épargné par la crise actuelle, l'avionneur a réalisé sur les six premiers mois de l'année un résultat opérationnel ajusté de 55 millions d'euros contre 250 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires ajusté de 2,641 milliards d'euros contre 3,058 MdsE il y a un an. Le groupe, notamment confronté à la baisse des livraisons de Falcon, anticipe des revenus en retrait sur l'exercice.