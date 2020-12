Dassault Aviation dévoile son Falcon 6X

Crédit photo © Dassault Aviation

(Boursier.com) — L 'équipe d'assemblage final de Dassault Aviation à Bordeaux-Mérignac a dévoilé, le 8 décembre, le très attendu Falcon 6X, le tout nouvel avion de la maison Dassault et le plus moderne des jets d'affaires. Ce roll-out a quelque chose de particulier. Je suis très heureux de vous présenter le dernier-né de la famille Falcon, au design entièrement nouveau : le Falcon 6X à très large fuselage , a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation. Les défis posés par la pandémie de Covid-19 ont exigé une persévérance et une coopération exceptionnelles de la part de Dassault et de ses entreprises partenaires .

Le Falcon 6X représente une avancée majeure pour les opérateurs de jets d'affaires à large fuselage , a poursuivi Eric Trappier. Sa cabine primée - la plus large et la plus haute sous plafond - offre des standards d'espace, de confort, de productivité et de sécurité qui établissent de nouvelles références sur le segment des jets d'affaires à long rayon d'action .

Ce roll-out ouvre désormais la voie au programme d'essais au sol et aux nombreux tests systèmes devant être effectués avant le vol inaugural, prévu en début d'année prochaine. Ces derniers mois, Pratt & Whitney Canada a mené à bien les essais au sol et en vol du moteur PW812D qui équipe l'avion, validant ainsi son aptitude à prendre son envol.

Capable de parcourir 5500 nm (10.186 km) et de voler jusqu'à Mach 0,90, le Falcon 6X peut acheminer des passagers vers les pôles d'affaires les plus éloignés de la planète, en reliant sans escale des paires de villes comme Londres et Hong Kong ou encore Los Angeles et Moscou. Le Falcon 6X peut également effectuer, comme nul autre jet d'affaires, des approches en toute sécurité à très basse vitesse (jusqu'à 109 kt). Cette performance lui permet, comme les autres Falcon, de desservir sans problème des petits aéroports difficiles d'accès et dépourvus de piste longue.

Bien que les circonstances aient contraint l'entreprise à effectuer un lever de rideau "virtuel", l'événement a eu un retentissement international majeur. Clients et opérateurs du monde entier se sont connectés pour assister à la première apparition publique de cet avion. En dépit du caractère inédit de cette présentation, cette première mondiale retransmise en direct a remporté un franc succès, attirant un nombre record de téléspectateurs.