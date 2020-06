Dassault Aviation devient mécène de l'Ordre de la Libération

(Boursier.com) — Dassault Aviation apporter son soutien à l'Ordre de la Libération. Une rencontre a eu lieu ce jour, à la Chancellerie de l'Ordre de la Libération, entre le général Christian Baptiste, délégué national de l'Ordre, et Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, pour officialiser ce mécénat.

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait son appel à la résistance alors que la France était brisée et défaite militairement. Il a poursuivi le combat et relevé l'honneur de notre pays en l'installant dans le camp des vainqueurs. Puis, à partir de 1958, il a accompli une oeuvre immense dans les domaines constitutionnel, économique, diplomatique, militaire...

Le 16 novembre 1940, le général de Gaulle créait l'Ordre de la Libération pour récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles (les Compagnons) qui se signalaient dans l'oeuvre de libération de la France. Aujourd'hui, l'Ordre a pour mission de développer l'esprit de Défense à travers le parcours des Compagnons de la Libération et des médaillés de la Résistance française.

Entre l'action du général de Gaulle et Dassault Aviation, il existe de nombreux rapprochements qui, malgré la succession des années et des générations, sont bien ancrés dans l'identité de notre entreprise, de notre management et de nos salariés , indique Dassault Aviation qui rappelle encore : Marcel Dassault fut cet ingénieur, génie de l'aéronautique, interné avec sa famille et déporté parce qu'il refusait de collaborer avec l'occupant. Il prit après-guerre le nom de Dassault qui était le pseudonyme de son frère, le général Paul Bloch, dans la Résistance ; Paul Bloch qui fut nommé Grand Chancelier de la Légion d'Honneur par le général de Gaulle en 1946. Marcel Dassault fut aussi un grand industriel, qui recréa son entreprise familiale à la Libération, retrouvant ses ingénieurs des années 1930 qui, pour nombre d'entre eux, s'étaient illustrés contre l'ennemi : Benno-Claude Vallières, futur PDG des Avions Dassault, et Henri Déplante, futur patron du bureau d'études, ont brillamment servi dans les SAS ; Xavier d'Iribarne, qui deviendra directeur général de la production, était officier dans la 1ère Armée du général de Lattre de Tassigny. Pendant les décennies d'après-guerre, le groupe Dassault a compté dans ses rangs quatre Compagnons de la Libération (Pierre-Ghislain de Bénouville, Pierre Clostermann, Louis Cortot, Jacques Maillet) et plus de 170 médaillés de la Résistance .