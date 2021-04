Dassault Aviation : deux administrateurs cooptés

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Dassault Aviation a rendu hommage ce jour à Monsieur Olivier Dassault suite à sa disparition quelques jours après le Conseil d'administration du 4 mars 2021. Il a constaté par ailleurs la démission de Madame Catherine Dassault, qu'il a remerciée pour son action depuis 2017. Ont été cooptés Madame Besma Boumaza, comme administrateur indépendant, et Monsieur Thierry Dassault, comme administrateur sur proposition de GIMD, pour la durée restant à courir des mandats de Madame Catherine Dassault et Monsieur Olivier Dassault, dont ils prennent la suite, soit respectivement jusqu'aux Assemblées générales appelées à statuer sur les comptes des exercices 2023 et 2022. Ces nominations seront soumises à l'approbation de l'AG des actionnaires du 11 mai prochain.